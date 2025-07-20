В ближайшие дни Рязанская область окажется в зоне атмосферных фронтов циклона, который медленно перемещается к нам с территории Беларуси. Об этом пишет метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистое усиление ветра. Наиболее сильный дождь, по словам эксперта, будет в понедельник ночью, 21 июля. При этом температурный фон не изменится, останется в пределах климатической нормы.

Самыми безопасными укрытиями во время грозы являются здания и автомобили. Если вы будете купаться, при первом громе вылезайте из воды и не пользуйтесь мобильными телефонами. Зонтики в грозу тоже опасны.

Ранее о признаках предгрозового неба рассказал рязанский ученый Сергей Тобратов.