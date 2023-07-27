Четверг, 27 июля, 2023
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Рязанская область окажет содействие в развитии системы ДОСААФ

7info

27 июля в региональном правительстве состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым, который приехал в регион с рабочим визитом.

Руководитель ДОСААФ России посетил региональное отделение общества, ознакомился с его возможностями и обсудил текущую работу с и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Анатолием Бороненковым.

На встрече с губернатором речь шла об укреплении и развитии материально-технической базы учебных центров ДОСААФ на территории Рязанской области, активизации работы первичных и местных отделений, задачах по популяризации деятельности этой организации. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие, в том числе в рамках информационной кампании по привлечению граждан на военную службу по контракту, обучения военно-учетным специальностям, допризывной подготовки молодежи, вопросы патриотического воспитания.

Губернатор поблагодарил Александра Колмакова за внимание к Рязанской области и подчеркнул, что в регионе придается большое значение укреплению ДОСААФ.

«Развитием системы ДОСААФ необходимо серьезно заниматься. Готов лично участвовать в этом, в том числе и в решении существующих проблем. Правительство региона будет оказывать необходимую поддержку. Самое главное — есть четкое понимание, в каких направлениях и как должен развиваться ДОСААФ в Рязанской области», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что в планах — воссоздать в полной мере те возможности, которые ранее были у общества, и развивать новые популярные направления с тем, чтобы рязанские подростки, молодежь могли реализовывать себя, осваивать важные для жизни навыки. Глава региона привел в пример возобновление парашютно-десантной подготовки, а также открытие обучающих курсов по новому направлению: подготовке специалистов по управлению БПЛА.

Александр Колмаков выразил готовность к сотрудничеству по всем направлениям.

«Готовы совместно работать в русле поставленных перед регионом государственных задач, в первую очередь в рамках подготовки граждан к военной службе, патриотического воспитания, — сказал он. — Ваше содействие развитию организации, новое руководство регионального отделения — все это придаст новый импульс работе, решению проблемных вопросов, в том числе технических, исходя из опыта работы ДОСААФ. Думаю, что все у нас получится. Со своей стороны буду всецело это поддерживать».

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