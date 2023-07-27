Рязанская область окажет содействие в развитии системы ДОСААФ

27 июля в региональном правительстве состоялась встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым, который приехал в регион с рабочим визитом.

Руководитель ДОСААФ России посетил региональное отделение общества, ознакомился с его возможностями и обсудил текущую работу с и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Анатолием Бороненковым.

На встрече с губернатором речь шла об укреплении и развитии материально-технической базы учебных центров ДОСААФ на территории Рязанской области, активизации работы первичных и местных отделений, задачах по популяризации деятельности этой организации. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие, в том числе в рамках информационной кампании по привлечению граждан на военную службу по контракту, обучения военно-учетным специальностям, допризывной подготовки молодежи, вопросы патриотического воспитания.

Губернатор поблагодарил Александра Колмакова за внимание к Рязанской области и подчеркнул, что в регионе придается большое значение укреплению ДОСААФ.

«Развитием системы ДОСААФ необходимо серьезно заниматься. Готов лично участвовать в этом, в том числе и в решении существующих проблем. Правительство региона будет оказывать необходимую поддержку. Самое главное — есть четкое понимание, в каких направлениях и как должен развиваться ДОСААФ в Рязанской области», — сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что в планах — воссоздать в полной мере те возможности, которые ранее были у общества, и развивать новые популярные направления с тем, чтобы рязанские подростки, молодежь могли реализовывать себя, осваивать важные для жизни навыки. Глава региона привел в пример возобновление парашютно-десантной подготовки, а также открытие обучающих курсов по новому направлению: подготовке специалистов по управлению БПЛА.

Александр Колмаков выразил готовность к сотрудничеству по всем направлениям.