Рязанская область направит дополнительные средства на приоритетные проекты

На приоритетные направления развития Рязанской области будут направлены дополнительные средства. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального правительства, которое прошло под его руководством 3 июня.
На заседании были утверждены изменения в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Министр финансов Марина Наумова представила корректировки, отметив, что доходная и расходная части бюджета увеличены за счет дополнительных федеральных целевых средств в размере 553 млн рублей.
Эти средства будут направлены на развитие системы образования, специализированную медицинскую помощь военнослужащим участникам СВО, социальную поддержку семей военнослужащих и льготных категорий граждан, повышение зарплат работников бюджетной сферы. Также средства будут нацелены на обеспечение льготников лекарствами, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, поддержку малого бизнеса и развитие животноводства.
Отдельно выделено 188 млн рублей на строительство культурных и транспортных объектов в сельской местности. Кроме того, регион получит 7,5 млн рублей из Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации — на помощь семьям с детьми-инвалидами и 11,2 млн рублей из Фонда президентских грантов — на проекты социально ориентированных НКО.
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