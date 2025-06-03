Рязанская область направит дополнительные средства на приоритетные проекты

На приоритетные направления развития Рязанской области будут направлены дополнительные средства. Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального правительства, которое прошло под его руководством 3 июня.

На заседании были утверждены изменения в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Министр финансов Марина Наумова представила корректировки, отметив, что доходная и расходная части бюджета увеличены за счет дополнительных федеральных целевых средств в размере 553 млн рублей.

Эти средства будут направлены на развитие системы образования, специализированную медицинскую помощь военнослужащим участникам СВО, социальную поддержку семей военнослужащих и льготных категорий граждан, повышение зарплат работников бюджетной сферы. Также средства будут нацелены на обеспечение льготников лекарствами, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, поддержку малого бизнеса и развитие животноводства.

Отдельно выделено 188 млн рублей на строительство культурных и транспортных объектов в сельской местности. Кроме того, регион получит 7,5 млн рублей из Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации — на помощь семьям с детьми-инвалидами и 11,2 млн рублей из Фонда президентских грантов — на проекты социально ориентированных НКО.

«Дополнительные средства получат ключевые отрасли, целый ряд приоритетных направлений. В их числе здравоохранение, сельское хозяйство, строительство социальных объектов, благоустройство, ЖКХ, молодежная политика. Добавляем средства на обеспечение жильем детей-сирот, единовременные выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, заработные платы работников бюджетной сферы и на многие другие важные направления, позволяющие улучшать качество жизни людей», — сказал Павел Малков.