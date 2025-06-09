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Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на реализацию новых инвестпроектов

Анастасия Мериакри

Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Направляем их на создание ключевой инфраструктуры для инвестиционных проектов. Это — фундамент для будущего региона: налоговые поступления в бюджет, высокооплачиваемые рабочие места для рязанцев и новая продукция», — отметил Павел Малков.

Большую часть средств 3 млрд 285 млн 071,9 тыс. рублей направят на развитие Аэрокосмической долины, где создают высокотехнологичные предприятия. Например, производство FPV-дронов, профессиональных СВЧ-печей, оборудования для челюстно-лицевой хирургии и систем контроля — «искусственное зрение». Эти приборы видят брак в изделиях лучше, чем человеческий глаз.

«На строительство второй очереди инфраструктуры агропромышленного парка в Рязанском районе будет выделено 1 млрд 438 млн 674 тыс. рублей. Среди инвестиционных проектов — крупный производственно-логистический центр, производство труб, пищевых продуктов и кормов для домашних животных», — сообщил глава региона.

Направят 87,5 млн рублей на строительство инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Планируется открытие производства мебели, насосов и компрессоров, медицинского оборудования и производства по обработке металлических изделий.

«Средства, высвобожденные в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионов, по инициативе нашего Президента В.В. Путина предназначены для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионах. В общей сложности за счет снижения долговой нагрузки на реализацию новых инвестпроектов Рязанская область сможет направить 4 млрд 811 млн 245,9 тыс. рублей. Это станет дополнительным стимулом для инвесторов. Регион успешно работает в этом направлении: налаживаются новые каналы поставок сырья и компонентов, выстраиваются  связи с надежными, деловыми партнерами, активно идет импортозамещение», – подчеркнул Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Все двенадцать инвестпроектов планируют реализовать в 2026–2028 годах.

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