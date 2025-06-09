Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на реализацию новых инвестпроектов

Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
Большую часть средств 3 млрд 285 млн 071,9 тыс. рублей направят на развитие Аэрокосмической долины, где создают высокотехнологичные предприятия. Например, производство FPV-дронов, профессиональных СВЧ-печей, оборудования для челюстно-лицевой хирургии и систем контроля — «искусственное зрение». Эти приборы видят брак в изделиях лучше, чем человеческий глаз.
Направят 87,5 млн рублей на строительство инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Планируется открытие производства мебели, насосов и компрессоров, медицинского оборудования и производства по обработке металлических изделий.
Все двенадцать инвестпроектов планируют реализовать в 2026–2028 годах.