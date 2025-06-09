Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на реализацию новых инвестпроектов

Рязанская область направит 4,8 млрд рублей на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

«Средства высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Направляем их на создание ключевой инфраструктуры для инвестиционных проектов. Это — фундамент для будущего региона: налоговые поступления в бюджет, высокооплачиваемые рабочие места для рязанцев и новая продукция», — отметил Павел Малков.

Большую часть средств 3 млрд 285 млн 071,9 тыс. рублей направят на развитие Аэрокосмической долины, где создают высокотехнологичные предприятия. Например, производство FPV-дронов, профессиональных СВЧ-печей, оборудования для челюстно-лицевой хирургии и систем контроля — «искусственное зрение». Эти приборы видят брак в изделиях лучше, чем человеческий глаз.

«На строительство второй очереди инфраструктуры агропромышленного парка в Рязанском районе будет выделено 1 млрд 438 млн 674 тыс. рублей. Среди инвестиционных проектов — крупный производственно-логистический центр, производство труб, пищевых продуктов и кормов для домашних животных», — сообщил глава региона.

Направят 87,5 млн рублей на строительство инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Планируется открытие производства мебели, насосов и компрессоров, медицинского оборудования и производства по обработке металлических изделий.

«Средства, высвобожденные в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионов, по инициативе нашего Президента В.В. Путина предназначены для поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов в регионах. В общей сложности за счет снижения долговой нагрузки на реализацию новых инвестпроектов Рязанская область сможет направить 4 млрд 811 млн 245,9 тыс. рублей. Это станет дополнительным стимулом для инвесторов. Регион успешно работает в этом направлении: налаживаются новые каналы поставок сырья и компонентов, выстраиваются связи с надежными, деловыми партнерами, активно идет импортозамещение», – подчеркнул Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Все двенадцать инвестпроектов планируют реализовать в 2026–2028 годах.