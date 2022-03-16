Рязанская область направила в Правительство РФ предложения по расширению федеральных мер поддержки экономики и граждан

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с перечнем предложений по расширению федеральных мер поддержки экономики, бизнеса и граждан, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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Так, в письме отмечено, что в Рязанской области 2 марта создан региональный штаб по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности под председательством губернатора.

Перед профильными органами власти поставлены задачи сохранения устойчивости главных отраслей экономики, социальной сферы, минимизации возможных последствий санкций, принятия достаточных мер для сохранения занятости, постоянного снабжения граждан продовольствием, товарами первой необходимости.

11 марта было проведено расширенное заседание Штаба с участием предпринимателей, институтов развития, органов власти. Для анализа ключевых проблемных ситуаций, с которыми столкнулся бизнес, и выработки решений в рамках Штаба было организовано 15 стратегических сессий по всем основным направлениям экономики и социальной сферы.

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Представителями бизнеса сформулировано более 200 предложений по региональным и федеральным мерам поддержки. Пакет из 100 предложений, касающихся федеральных полномочий, направлен в Правительство РФ, по региональному пакету работа уже началась. В соответствии с этим скорректирован План первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления.

В перечне мер поддержки от Рязанской области содержатся предложения в сфере бюджетной политики, направленные, в том числе, на обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов, инициативы по стабилизации инвестиционного потенциала и введении дополнительных налоговых преференций для резидентов ТОСЭР, промышленных парков и технопарков.

Предложенные регионом меры касаются также поддержки АПК, развития экспортно ориентированных производств в условиях ограничений, расширения деловых контактов с дружественными странами, запуска новых льготных лизинговых программ.

В перечне Рязанской области предложены меры поддержки обрабатывающих отраслей промышленности, предпринимательства, меры по стабилизации строительной отрасли, сферы ЖКХ и дорожного хозяйства, рынка фармацевтической продукции и медицинского оборудования, сферы занятости.