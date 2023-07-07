Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы

Из Рязанской области в Херсонскую отправили стройматериалы. Об этом 7 июля в своём telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.
Он напомнил, что Рязанская область взяла шефство над несколькими муниципалитетами Херсонщины.
По его словам, из региона в Херсонскую область стройматериалы будут направлять раз в два-три недели.
Стройматериалы нужны для модернизации объектов культуры в селе Чкалово. Планируется ремонт местной библиотеки, обновление книжного фонда. Также в планах — ремонт дома культуры, закупка реквизита и костюмов.