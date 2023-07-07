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Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы

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Из Рязанской области в Херсонскую отправили стройматериалы. Об этом 7 июля в своём telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

Он напомнил, что Рязанская область взяла шефство над несколькими муниципалитетами Херсонщины.

– Сегодня отправляем очередную партию стройматериалов: 600 листов ОСБ, пять тонн цемента и 2000 листов шифера. Через три дня стройматериалы довезут до места назначения, — отчитался Малков.

По его словам, из региона в Херсонскую область стройматериалы будут направлять раз в два-три недели.

Стройматериалы нужны для модернизации объектов культуры в селе Чкалово. Планируется ремонт местной библиотеки, обновление книжного фонда. Также в планах — ремонт дома культуры, закупка реквизита и костюмов.

Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы
Рязанская область направила в Херсонскую область стройматериалы

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