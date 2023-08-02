Рязанская область ― лидер в реализации нацпроекта «Производительность труда»

По итогам работы за первое полугодие Рязанская область вошла в число 14 лучших регионов России по реализации нацпроекта.

Как подчеркнула зампред Юлия Швакова на своей странице ВКонтакте, оптимизация процессов на предприятиях влияет и на увеличение производимой продукции и прибыли, и на рост всей экономики региона.

Внедрение бережливого производства фактически не требует финансовых затрат от самих предприятий, но дает заметную выгоду, ― отметила Юлия Швакова.

Уточняется, что рейтинг регионов составлялся с учетом количества предприятий, повышающих производительность труда, распространения мер господдержки и их востребованности, эффективности региональных команд и кассовой дисциплины.

Всего участниками нацпроекта в Рязанской области являются 86 компаний. Кроме этого, в регионе реализуется и местный проект – «Повышение производительности труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».