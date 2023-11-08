Рязаньстат составил рейтинг здоровья жителей Рязанской области. Информацией ведомство поделилось на странице ВКонтакте.

Ровно четверть жителей ежедневно делают зарядку или выходят на пробежку. В этом рязанцы — лидеры среди регионов ЦФО.

23% населения ежедневно едят в среднем 400 граммов овощей и фруктов. При этом в среднем по ЦФО так делают 12% жителей. В рационе 25% рязанцев отсутствует кетчуп и майонез, 18% употребляют эти соусы крайне редко. И это — 2 место в ЦФО.

Среди жителей области 77% мужчин и 92% женщин не курят. По числу некурящих мы опережаем все регионы ЦФО.

Иллюстрация: vk.com/ryazanstatnews