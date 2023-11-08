Среда, 8 ноября, 2023
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Рязанская область — лидер ЦФО по числу людей, делающих зарядку

7info
Изображение от Freepik

Рязаньстат составил рейтинг здоровья жителей Рязанской области. Информацией ведомство поделилось на странице ВКонтакте.

Ровно четверть жителей ежедневно делают зарядку или выходят на пробежку. В этом рязанцы — лидеры среди регионов ЦФО.

23% населения ежедневно едят в среднем 400 граммов овощей и фруктов. При этом в среднем по ЦФО так делают 12% жителей. В рационе 25% рязанцев отсутствует кетчуп и майонез, 18% употребляют эти соусы крайне редко. И это — 2 место в ЦФО.

Среди жителей области 77% мужчин и 92% женщин не курят. По числу некурящих мы опережаем все регионы ЦФО.

Рязанская область — лидер ЦФО по числу людей, делающих зарядку
Иллюстрация: vk.com/ryazanstatnews

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