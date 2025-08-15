Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 11 по 15 августа.
Избирательная система в лицах
Директор, педагог, общественник: Ирина Масалова о школе и выборах как части судьбы
Председатель УИК 1025, директор Лицея №4
Герои Земли Рязанской
Антонина Леонтьевна Зубкова (1920–1950) — штурман пикирующего бомбардировщика, гвардии капитан, Герой Советского Союза
Ко Дню Воздушно-космических сил России
В День Воздушно-космических сил России мы вспоминаем человека, чья судьба стала яркой страницей в истории отечественной авиации — Гавриила Михайловича Прокофьева, первого Героя Советского Союза среди рязанцев.
Прошли жеребьёвки
11 и 12 августа прошли жеребьёвки по распределению эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и печатной площади в региональных государственных периодических изданиях.
В Рязанской области прошёл обучающий семинар-совещание по проекту «ИнформУИК»
Избирательная комиссия Рязанской области провела обучение для членов участковых избирательных комиссий, участвующих в проекте «ИнформУИК».
Рязанская область готовится к выборам: обучение операторов КОИБ в разгаре
В Избирательной комиссии Рязанской области стартовало обучение — члены участковых избирательных комиссий города проходят практическое обучение по работе с КОИБ — современным комплексом обработки избирательных бюллетеней.
14 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 162
Приняты решения:
1Утверждён график распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания
2.Утверждены формы протоколов, сводных таблиц и итоговых документов
3.Приняты решения по обеспечению сохранности избирательных бюллетеней и возложены полномочия двух специальных участковых избирательных комиссий на отдельные две УИК в Рязани и Ряжском районе для голосования на выборах высших должностных лиц в 20 субъектах РФ.
В Избирательной комиссии Рязанской области прошёл обучающий семинар для преподавателей, которые в ближайшее время приступят к подготовке будущих организаторов выборов
Участники обсудили новеллы избирательного законодательства, разобрали сложные вопросы практики и обменялись опытом проведения избирательных кампаний
«ИнформУИК»: Мы идём к вам с важной новостью!
В Рязанской области стартует проект «ИнформУИК» — с 15 августа по 3 сентября члены участковых комиссий проведут подомовое информирование избирателей. 3175 подготовленных сотрудников расскажут о датах и формах голосования, кандидатах и другой важной информации прямо у вас дома.