Пятница, 15 августа, 2025
20.6 C
Рязань
Власть и политика

Рязанская область готовится к выборам: обучение операторов КОИБ в разгаре

Алексей Самохин

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 11 по 15 августа.

Избирательная система в лицах 

Директор, педагог, общественник: Ирина Масалова о школе и выборах как части судьбы

Председатель УИК 1025, директор Лицея №4

https://t.me/ikro62/4063

Герои Земли Рязанской

Антонина Леонтьевна Зубкова (1920–1950) — штурман пикирующего бомбардировщика, гвардии капитан, Герой Советского Союза

https://t.me/ikro62/4064

Герои Земли Рязанской

Ко Дню Воздушно-космических сил России

В День Воздушно-космических сил России мы вспоминаем человека, чья судьба стала яркой страницей в истории отечественной авиации — Гавриила Михайловича Прокофьева, первого Героя Советского Союза среди рязанцев.

https://t.me/ikro62/4068

Прошли жеребьёвки

11 и 12 августа прошли жеребьёвки по распределению эфирного времени  на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания и печатной площади  в региональных государственных периодических изданиях.

https://t.me/ikro62/4072

В Рязанской области прошёл обучающий семинар-совещание по проекту «ИнформУИК»

Избирательная комиссия Рязанской области провела обучение для членов участковых избирательных комиссий, участвующих в проекте «ИнформУИК».

https://t.me/ikro62/4084

Рязанская область готовится к выборам: обучение операторов КОИБ в разгаре

В Избирательной комиссии Рязанской области стартовало  обучение  — члены участковых избирательных комиссий города проходят практическое обучение по работе с КОИБ — современным комплексом обработки избирательных бюллетеней.

https://t.me/ikro62/4087

14 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области № 162

Приняты решения:

1Утверждён график распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания

2.Утверждены формы протоколов, сводных таблиц и итоговых документов

3.Приняты решения по обеспечению сохранности избирательных бюллетеней и возложены полномочия двух специальных участковых избирательных комиссий на отдельные две УИК в Рязани и Ряжском районе для голосования на выборах высших должностных лиц в 20 субъектах РФ.

В Избирательной комиссии Рязанской области прошёл обучающий семинар для преподавателей, которые в ближайшее время приступят к подготовке будущих организаторов выборов

Участники обсудили новеллы избирательного законодательства, разобрали сложные вопросы практики и обменялись опытом проведения избирательных кампаний

https://t.me/ikro62/4095

«ИнформУИК»: Мы идём к вам с важной новостью!

В Рязанской области стартует проект «ИнформУИК» — с 15 августа по 3 сентября члены участковых комиссий проведут подомовое информирование избирателей. 3175 подготовленных сотрудников расскажут о датах и формах голосования, кандидатах и другой важной информации прямо у вас дома.

https://t.me/ikro62/4097

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Происшествия

Два человека спасены из-под завалов в посёлке Лесной Шиловского района 

По предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. На месте работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники.
Новости России

Российские мусульмане устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах верующие молились о даровании мудрости и силы воли лидерам обеих стран, прекращении вооружённых конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира.
Культура и события

Директором Рязанского музея-заповедника назначен Олег Робинов

Олег Робинов — участник второго потока кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Ранее он возглавлял Московский государственный музей С. А. Есенина.
Происшествия

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района 

Обратиться можно по адресу: ул. Школьная, д. 13, здание Лесновской средней школы.
Новости России

«Врачи рыдали»: погибшей под колесами своего авто на Урале оказалась будущая мать

Под колесами своей машины в уральском поселке Шаля оказалась...
Новости России

Возлюбленная Старовойта тайно пришла на его могилу на 40 дней

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта пришла на его...
Новости России

Звезда «Универа» Гайдулян оказался на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ»...
Новости России

Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина...