Рязанская область готовится к конкурсу перспективных отечественных брендов

28-29 июня пройдёт III Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени», который по указу президента страны проводится каждый год.

Губернатор Павел Малков в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в совещании с помощником главы государства Максимом Орешкиным. Обсудили проведение форума и организованного в его рамках конкурса перспективных отечественных брендов.

Участниками совещания стали гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) Светлана Чупшева, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и главы регионов России.

Форум проводится с целью выявить и поддержать инициативы и проекты, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

Как сообщил Максим Орешкин, конкурс лучших новых российских брендов в рамках форума проводится впервые.

Максим Орешкин: «Ждём активного участия от регионов: и в сборе инициатив для форума «Сильные идеи для нового времени», и в представлении на конкурс лучших брендов своих субъектов»

Помощник президента отметил, что победители получат мощную поддержку, что позволит им нарастить объёмы производства и продаж.

Организатором форума и конкурса, по словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, вместе с фондом Росконгресс выступает Агентство стратегических инициатив. Идеи и заявки уже активно собирают на специальной крауд-платформе проекта, сбор продлится до 26 апреля.

Авторы проектов-победителей получат федеральную поддержку в реализации своих инициатив, а лучшие бренды – в продвижении своих товаров, в том числе на маркетплейсах и в торговых сетях.

Губернатор Павел Малков поручил профильному блоку регионального правительства принять активное участие в подготовке форума и проработать меры поддержки лучших брендов Рязанской области, которые войдут в список победителей по итогам конкурса.