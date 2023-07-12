Рязанская область готова сотрудничать с китайской провинцией Хэйлунцзян

Важным событием деловой программы международной промышленной вставки «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге, стали переговоры между делегациями Рязанской области и китайской провинции Хэйлунцзян. Главные темы обсуждения — сотрудничество в сфере аэрокосмических технологий, кооперация между институтами развития провинции Хэйлунцзян и нашим регионом, а также использование научно‐производственной инфраструктуры для развития аэрокосмических технологий.

На встрече мы представили китайским партнерам потенциал инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая долина», рассмотрели возможности взаимодействия.

Отмечу, что сотрудничество в сфере аэрокосмических технологий с Китаем имеет серьезные перспективы и представляет интерес для обеих сторон.