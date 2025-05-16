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Общество

Рязанская область дополнительно получит почти 500 млн рублей на завершение строительства детсада и школы

Валерия Мединская

Рязанская область дополнительно получит дополнительное финансирование в размере 500 млн рублей на объекты образования. Об этом 16 мая проинформировал главу региона Павла Малкова председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В частности, в рамках изменений в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годы Рязанской области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования. За счет национального проекта «Молодежь и дети» – 247 млн 36 тыс. рублей для завершения строительства школы на 1100 мест в рязанском микрорайоне ЖК «Олимпийский». За счет национального проекта «Семья» – 240 млн 623 тыс. рублей  на завершение строительства детского сада на 224 места в микрорайоне ЖК «Метропарк».

«Микрорайоны Рязани, где ведется строительство объектов, – активно растущие территории. Там живет много молодежи, и особенно остро ощущается нагрузка на социальную инфраструктуру. О развитии именно таких территорий говорил наш президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию, когда поручал разработать новые нацпроекты «Молодежь и дети» и «Семья». Недавно вместе с губернатором побывали на стройплощадке детского сада. Работы идут полным ходом. Рассчитываем, что дополнительное финансирование позволит завершить их в срок», – подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что обращался к депутату с просьбой о содействии в выделении дополнительного финансирования на завершение строительства объектов.

«Благодарю за понимание и помощь. Объекты очень важны для жителей региона, а стройки непростые. Это обусловлено сложным рельефом земельных участков, болотистой и подтапливаемой местностью, большой протяженностью инженерных сетей, серьезным объемом подсыпки грунта, а также необходимостью устройства локальных очистных сооружений и системы ливневой канализации. Поручил строго контролировать качество и сроки выполнения работ. Кроме того, будет заранее продумано благоустройство прилегающей территории, подъездные участки дорог, пешеходные дорожки к жилым домам, освещение. Пути к детским учреждениям должны быть комфортными и безопасными», – сказал Павел Малков.

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