Рязанская область дополнительно получит почти 500 млн рублей на завершение строительства детсада и школы

Рязанская область дополнительно получит дополнительное финансирование в размере 500 млн рублей на объекты образования. Об этом 16 мая проинформировал главу региона Павла Малкова председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
В частности, в рамках изменений в федеральный бюджет на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годы Рязанской области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования. За счет национального проекта «Молодежь и дети» – 247 млн 36 тыс. рублей для завершения строительства школы на 1100 мест в рязанском микрорайоне ЖК «Олимпийский». За счет национального проекта «Семья» – 240 млн 623 тыс. рублей на завершение строительства детского сада на 224 места в микрорайоне ЖК «Метропарк».
Губернатор Павел Малков отметил, что обращался к депутату с просьбой о содействии в выделении дополнительного финансирования на завершение строительства объектов.
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