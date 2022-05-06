Рязанская область дополнительно получит более 9 млрд рублей, заявил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Решение о выделении 9 194 876,5 тысяч рублей одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Финансирование в виде бюджетного кредита будет направлено на выплату по долговым обязательствам. Речь идёт о рыночных государственных ценных бумагах и кредитах, полученных от иностранных и международных банков, срок погашения которых наступает в декабре 2022 года.
Парламентарий добавил, что 8 546 184,2 тысяч рублей из федерального бюджета выделяются на погашение рыночных заимствований региона, и 648 692,3 тысяч рублей – на погашение рыночных заимствований муниципальных образований.
Комментируя решение, губернатор Рязанской области отметил, что все дополнительные средства, поступающие в область, будут использоваться для решения первоочередных задач.