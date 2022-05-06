Рязанская область дополнительно получит более 9 млрд рублей, заявил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

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Решение о выделении 9 194 876,5 тысяч рублей одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Финансирование в виде бюджетного кредита будет направлено на выплату по долговым обязательствам. Речь идёт о рыночных государственных ценных бумагах и кредитах, полученных от иностранных и международных банков, срок погашения которых наступает в декабре 2022 года.

«Мы давно работали над темой оказания бюджетной поддержки регионам, продвигали ее на федеральном уровне. Была проведена большая работа с Минфином РФ. В итоге найден компромисс. В свое время, отчитываясь перед рязанцами, я обещал, что поддержка региона, в том числе по замещению коммерческих кредитов дешевыми бюджетными, будет продолжена. Более 9 миллиардов рублей, которые область получит на эти цели, позволят высвободить значительные средства регионального бюджета и направить туда, где есть наибольшая потребность в финансировании», – сказал Андрей Макаров.

Парламентарий добавил, что 8 546 184,2 тысяч рублей из федерального бюджета выделяются на погашение рыночных заимствований региона, и 648 692,3 тысяч рублей – на погашение рыночных заимствований муниципальных образований.

Комментируя решение, губернатор Рязанской области отметил, что все дополнительные средства, поступающие в область, будут использоваться для решения первоочередных задач.