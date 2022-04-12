Рязанская область дополнительно получит 44,5 миллионов рублей на поддержку промышленности

Рязанская область получит дополнительно 44,5 млн руб. из федерального бюджета, средства направят на поддержку региональной промышленности.

- Реклама -

Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, предложение о выделении средств на обеспечение деятельности региональных фондов развития промышленности одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Докапитализацию регионального фонда развития промышленности Рязанская области получит уже в этом году.

Решение о выделении региону дополнительных средств на развитие промышленности прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, сейчас одна из важнейших задач региона – сделать всё, чтобы дополнительную помощь получили все предприятия, которые в ней нуждаются.