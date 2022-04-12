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Вторник, 12 апреля, 2022

Рязанская область дополнительно получит 44,5 миллионов рублей на поддержку промышленности

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Рязанская область дополнительно получит 44,5 миллионов рублей на поддержку промышленности

7info7

Рязанская область получит дополнительно 44,5 млн руб. из федерального бюджета, средства направят на поддержку региональной промышленности.

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Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, предложение о выделении средств на обеспечение деятельности региональных фондов развития промышленности одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Докапитализацию регионального фонда развития промышленности Рязанская области получит уже в этом году.

Решение о выделении региону дополнительных средств на развитие промышленности прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, сейчас одна из важнейших задач региона – сделать всё, чтобы дополнительную помощь получили все предприятия, которые в ней нуждаются.

— Самое главное сейчас – позаботиться о людях, о сохранении рабочих мест, заработной платы. Экономика развития, поддержка предприятий реального сектора – все это сохраняется и будет только усиливаться. Помимо федеральных, разрабатывается ряд дополнительных региональных мер стабилизации. В  частности, предложено  расширить программы финансирования Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в части предоставления займов на пополнение оборотных средств. Областному Фонду поддержки малого предпринимательства – разработать дополнительные продукты льготных займов. Эти инструменты уже отработаны в период пандемии, поэтому для их запуска не требуется существенных временных затрат. Докапитализация фондов позволит на максимально льготных условиях предоставить до полумиллиарда рублей предпринимателям, промышленным предприятиям. Для них это будет реальной, важной и очень нужной поддержкой, – отметил Николай Любимов.

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