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Рязанская область дополнительно получит 430 миллионов на модернизацию водоотведения

Рязанская область дополнительно получит 430 миллионов рублей на модернизацию водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата Андрея Макарова.

Макаров входит в состав комиссии по региональному развитию. Президиум комиссии одобрил заявку рязанского региона о выделении в 2022-2023 годах 430,2 млн руб. Деньги направят из Фонда национального благосостояния.

Средства планируют направить на модернизацию системы водоотведения Рязани: на них реконструируют реконструировать канализационно-насосные станции (КНС) №4 и №10. Предусмотрена не только замена оборудования, но и ряд других важных работ.

По словам Андрея Макарова, федеральные средства и последующая реконстукция помогут не только привести в нормативное состояние необходимые объекты в опережающем темпе, но и сократить затраты на содержание инженерных сетей.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков отметил, что модернизация ЖКХ – одно из основных требований жителей региона.

— Об этом люди пишут в соцсетях, говорят на личных встречах. Обязательно будем продолжать эту работу. И не только в областном центре, но и в районах. Важно, что первая часть дополнительных средств поступит в область уже в этом году. Мы сможем приступить к поэтапному решению проблемы, на которую рязанцы жалуются уже много лет. Людей не устраивают качество питьевой воды и регулярные перебои с водоснабжением, — отметил врио главы региона.

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