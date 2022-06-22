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Среда, 22 июня, 2022

Рязанская область дополнительно получит 17,5 млн рублей на лекарственное обеспечение

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Татьяна Проводина

Рязанская область дополнительно получит 17,5 млн рублей на лекарственное обеспечение

В 2022 году более 17,5 млн рублей направят на обеспечение людей с инвалидностью медизделиями и рецептурными лекарствами, а также детей с ограниченными возможностями здоровья – продуктами лечебного питания. Об этом заявил глава думского бюджетного комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, — говорится на сайте регионального правительства.

Профильная комиссия Федерального Собрания одобрила предложение.

Андрей Макаров: «Решение о дополнительном финансировании принято в связи с превышением фактической инфляции 8,4% над прогнозным уровнем 5,8% в 2021 году»

Как отметил врио рязанского губернатора Павел Малков, поддержка федерального центра особенно важна для региона, так как развитие системы здравоохранения – одна из самых болезненных тем в Рязанской области.

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