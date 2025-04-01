Рязанская область активно сотрудничает с Республикой Беларусь

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совещание «Укрепление сотрудничества с Республикой Беларусь. Развитие эффективных инструментов поддержки для конкурентного сельского хозяйства на территории Союзного государства».

Павел Малков отметил, что взаимодействие региона и Республики Беларусь основано на дружеских отношениях и доверительном партнерстве.

«У нас много совместных проектов и везде видим только позитив и положительный результат. Каждая наша встреча – это новые идеи сотрудничества, которые успешно реализуются. Будем и дальше развивать взаимодействие», – подчеркнул Малков.

На совещании обсуждались направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по развитию АПК, поддержке местных сельхозтоваропроизводителей, обеспечению региона сельскохозяйственной, коммунальной и пожарной техникой, общественным транспортом. Говорили о поставке востребованных товаров. Были рассмотрены перспективы взаимодействия Рязанской области с Росагролизингом.

Реклама

В рамках встречи подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и Петербургским тракторным заводом. Оно направлено на технологическую модернизацию АПК региона и обеспечение техникой сельхозтоваропроизводителей.