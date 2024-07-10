Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию приехали на практику 57 студентов инженерно-технических вузов Москвы, Уфы, Казани, Иванова, Новомосковска, Астрахани и Рязани.

Для будущих специалистов подготовили насыщенную программу практических занятий. Опытные работники завода знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе.

Предприятие сотрудничает с 10 вузами страны и четырьмя техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики. Ежегодно после практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Регулярно Рязанская НПК выделяет образовательным партнерам средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования для улучшения материально-технической базы учебных заведений.

По инициативе завода в 2011 году в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина появилась кафедра «Химическая технология», чтобы обеспечить постоянный приток молодых специалистов на завод. Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраивается в Рязанскую НПК. В этом году выпущено 29 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии. Это уже десятый выпуск по счету.