Среда, 10 июля, 2024

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Автор: Кристина Аманн

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В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию приехали на практику 57 студентов инженерно-технических вузов Москвы, Уфы, Казани, Иванова, Новомосковска, Астрахани и Рязани.  

Для будущих специалистов подготовили насыщенную программу практических занятий. Опытные работники завода знакомят молодежь с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, обучают работе с нормативной документацией, помогают развить навыки работы в коллективе. 

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

Предприятие сотрудничает с 10 вузами страны и четырьмя техникумами и колледжами региона. Завод проводит для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты и предоставляет возможность пройти учебную, производственную и преддипломную практики. Ежегодно после практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Регулярно Рязанская НПК выделяет образовательным партнерам средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, на закупку современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования для улучшения материально-технической базы учебных заведений.

По инициативе завода в 2011 году в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина появилась кафедра «Химическая технология», чтобы обеспечить постоянный приток молодых специалистов на завод. Ежегодно выпускниками кафедры становятся два десятка специалистов, большинство из которых трудоустраивается в Рязанскую НПК. В этом году выпущено 29 бакалавров и магистрантов направления нефтехимии и электрохимии. Это уже десятый выпуск  по счету.

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

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