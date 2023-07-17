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Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России

7info

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входящая в состав НК «Роснефть») приняла на практику 77 студентов ведущих инженерно-технических вузов из разных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Тамбов и Рязань. Практика на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России поможет студентам более полно освоить специальные дисциплины в учебных заведениях и применять теоретические знания на практике.

Студентам предложена насыщенная программа практических занятий. Опытные специалисты завода знакомят молодых людей с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, учат работать с нормативной документацией, развивать навыки работы в коллективе.

Для Рязанской нефтеперерабатывающей компании практическая подготовка студентов является важным инструментом привлечения молодых и квалифицированных специалистов в коллектив завода. Каждый год после завершения практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает с 10 вузами России и 4 техникумами и колледжами Рязанской области. Завод организует для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты, предоставляет возможность прохождения учебной, производственной, преддипломной практик.

Для улучшения материально-технической базы образовательных учреждений Рязанская НПК ежегодно оказывает поддержку партнерам в области образования и выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, а также на приобретение современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования.

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров. По инициативе завода в 2015 году была создана базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В. Ф. Уткина. Каждый год выпускается двадцать специалистов с этой кафедры, большинство из которых успешно трудоустроены на предприятие.

Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России
Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России

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