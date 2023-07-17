Рязанская НПК приняла на практику 77 студентов ведущих вузов России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входящая в состав НК «Роснефть») приняла на практику 77 студентов ведущих инженерно-технических вузов из разных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Тамбов и Рязань. Практика на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России поможет студентам более полно освоить специальные дисциплины в учебных заведениях и применять теоретические знания на практике.

Студентам предложена насыщенная программа практических занятий. Опытные специалисты завода знакомят молодых людей с оборудованием, технологиями, автоматизацией процессов, учат работать с нормативной документацией, развивать навыки работы в коллективе.

Для Рязанской нефтеперерабатывающей компании практическая подготовка студентов является важным инструментом привлечения молодых и квалифицированных специалистов в коллектив завода. Каждый год после завершения практики до 40% студентов выбирают работу в Рязанской НПК.

Предприятие сотрудничает с 10 вузами России и 4 техникумами и колледжами Рязанской области. Завод организует для студентов ознакомительные экскурсии на производственные объекты, предоставляет возможность прохождения учебной, производственной, преддипломной практик.

Для улучшения материально-технической базы образовательных учреждений Рязанская НПК ежегодно оказывает поддержку партнерам в области образования и выделяет средства на обновление и ремонт учебных кабинетов и лабораторий, а также на приобретение современного компьютерного, интерактивного и учебно-лабораторного оборудования.

Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров. По инициативе завода в 2015 году была создана базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» в партнерстве с Рязанским государственным радиотехническим университетом имени В. Ф. Уткина. Каждый год выпускается двадцать специалистов с этой кафедры, большинство из которых успешно трудоустроены на предприятие.