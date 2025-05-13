Рязанская НПК открыла памятный мурал в честь 80-летия Великой Победы

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») открыла в Рязани памятный мурал, посвящённый 80-летию Великой Победы. Арт-объект площадью 150 квадратных метров появился на фасаде жилого дома на улице Дзержинского. Композиция символизирует связь поколений и преемственность традиций: ветеран Великой Отечественной войны держит за руку девочку — символ жизни, ради которой наши деды и прадеды совершили свой подвиг.

— Истинный патриотизм начинается с уважения к тем, кто боролся за благополучие Родины, не щадя себя, своих сил и порой даже жизни. Мурал, которым наше предприятие завершает серию мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, — это своего рода призыв помнить историю, гордиться подвигом поколения победителей, любить Родину и быть достойными продолжателями их дела, — отметил в приветственном слове Андрей Ушаков, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «РНПК».

Рязанская НПК активно участвовала в праздничной программе, посвящённой юбилею Победы, организовав серию акций, направленных на сохранение исторической памяти и формирование у молодёжи духовных и патриотических ценностей.

На нескольких производственных площадках завода были подняты Знамёна Победы. На экранах персональных компьютеров сотрудников разместили «Стену Памяти» с фотографиями родственников работников РНПК — героев войны. Молодые сотрудники компании поздравили ветеранов с праздником и передали им подарки от коллектива. Всего посетили более 130 человек. Кроме того, в Рязанском музыкальном театре заводчане организовали праздничный концерт для ветеранов и членов городского Совета ветеранов, на котором прозвучали известные песни военных лет.

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Компания также провела три субботника по благоустройству памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны: в посёлке Никуличи на территории мемориала участникам войны, на улице, названной в честь Героя Советского Союза и Национального Героя Италии, уроженца Рязанской области Фёдора Полетаева, а также у памятника лётчикам, погибшим в конце 1941 года в неравном бою. Последнее захоронение находится на месте, где позже был построен нефтеперерабатывающий завод. Сотрудники предприятия шефствуют над этим мемориалом.

Вместе с администрацией города Рязанская НПК благоустроила сквер Победы в центре города и высадила там Аллею Славы. Всего было посажено более 450 деревьев и кустарников.

Кроме того, компания провела просветительскую акцию «Диктант Победы». В ней приняли участие сотрудники предприятия, студенты Рязанского государственного радиотехнического университета и Рязанского колледжа электроники. Для диктанта было выбрано стихотворение уроженца Рязанской области Евгения Маркина «Станция Тумская». Оно рассказывает о мальчике, который вместе с жителями встречал в 1945 году поезда с фронтовиками, надеясь увидеть среди них своего отца.