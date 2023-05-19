Рязанская НПК открыла двери для студентов и школьников

Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») провела День открытых дверей. Больше о производстве и востребованных на предприятии профессиях узнали более 90 человек — учащиеся школы №47 и студенты Рязанского колледжа электроники.

Заместителю главного инженера по технологическим процессам Григорию Грязнову и начальникам 1 и 2 цехов Юрию Тупицыну и Сергею Липатову молодые люди смогли задать вопросы о возможностях, которые даёт обучение в «Роснефть-классе» и на специализированной кафедре «Химические технологии» РГРТУ. Специалисты рассказали также о своём пути становления в профессии.

Ребята смогли осмотреть производство изнутри. После инструктажа по технике безопасности и правилам передвижения по территории предприятия под руководством гидов они отправились на экскурсию. В ходе знакомства с нефтезаводом школьникам и студентам рассказали, как работают установки, какие в них происходят процессы. Больше молодёжь узнала о производимой предприятием продукции, о работе операторов установок.

День открытых дверей — важный инструмент профориентационной работы Рязанской НПК. Он помогает ознакомить с производством и карьерными возможностями молодых людей. Студенты могут пройти на предприятии ознакомительную, преддипломную и производственную практики. В 2022 году в коллектив Рязанской НПК влились 30 молодых людей. Вчерашние студенты сегодня работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами, снабженцами.