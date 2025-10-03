Рязанская НПК оснастила Касимовский нефтегазовый колледж современным оборудованием 

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в структуру «Роснефти») оснастила Касимовский нефтегазовый колледж современным специализированным оборудованием. Помощь оказана в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Благодаря поддержке Рязанской НПК в колледже открыт современный центр подготовки и проведения демонстрационного экзамена по специальности «Переработка нефти и газа». Эта аттестация позволяет студентам сдавать экзамен в условиях, максимально приближенных к производственным.

Новое оборудование позволит студентам отрабатывать ключевые практические навыки.

Аудитория оснащена программно-аппаратным комплексом компьютерных тренажеров, которые имитируют работу реальных технологических установок. Студенты теперь могут отрабатывать навыки управления установкой первичной переработки нефти — от запуска до плановой остановки.

Учебный класс оснащен лабораторным оборудованием, где будущие лаборанты смогут оттачивать навыки по определению ключевых физических и химических характеристик нефти и нефтепродуктов.

Рязанская НПК сотрудничает с Касимовским нефтегазовым колледжем с 2012 года. При поддержке предприятия в учреждении уже созданы современные лаборатории по технологиям, анализу и контролю производства.

Ежегодно студенты проходят производственную практику на РНПК, а для преподавателей организовываются стажировки. Всего завод сотрудничает с 20 вузами страны и 13 колледжами региона, поддерживая государственные инициативы по развитию кадрового потенциала.