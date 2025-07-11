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Экономика и бизнес

Рязанская НПК организовала ознакомительную практику для студентов РГРТУ

Алексей Самохин

В рамках подготовки внешнего кадрового резерва Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») провела трёхдневную ознакомительную практику для студентов, завершивших первый курс базовой кафедры «Химическая технология» Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ).

В мероприятии приняли участие 30 будущих нефтехимиков. Для них была организована насыщенная программа: практиканты узнали об истории завода, технологических процессах, выпускаемой продукции и карьерных возможностях на предприятии. Студенты посетили испытательную лабораторию и технологические установки, пообщались с молодыми специалистами РНПК и приняли участие в интеллектуально-развлекательном квизе, который расширил их представление о нефтяной отрасли. Эта практика позволила участникам лучше понять специфику профессии, «примерить» на себя роль специалистов и глубже познакомиться с деятельностью завода.

Базовая кафедра «Химическая технология» в РГРТУ — это вторая ступень корпоративной системы непрерывного образования «школа – колледж/вуз – предприятие». Она была создана в 2011 году специально для подготовки кадров в нефтехимической отрасли региона. Благодаря этому, у молодёжи из Рязани и области появилась возможность получить профильное образование, не покидая регион.

С 2015 года кафедра ежегодно выпускает 20 и более специалистов, большинство из которых успешно трудоустраиваются на РНПК.

РНПК активно участвует в образовательном процессе: при финансовой поддержке компании три лаборатории кафедры оснащены современным оборудованием, оргтехникой и мультимедийной аппаратурой. Сотрудники завода читают специальные дисциплины, курируют студентов на производственной практике, предлагают темы для выпускных квалификационных работ и консультируют их на всех этапах подготовки и защиты.

В настоящее время на направлениях «Нефтехимия» и «Электрохимия» обучаются более 200 студентов бакалавриата и магистратуры по очной, вечерней и заочной формам. С 2015 года профильное образование на кафедре получили свыше 380 человек. С 2023 года шесть студентов обучаются по целевым договорам с РНПК. В 2025 году компания планирует расширить целевой набор.

В новом учебном году для РГРТУ выделено 38 бюджетных мест по направлению «Химическая технология» (бакалавриат). Подробную информацию об учебном плане и вступительных испытаниях можно найти на сайте университета.

Рязанская НПК организовала ознакомительную практику для студентов РГРТУ В мероприятии приняли участие 30 будущих нефтехимиков. Для них была организована насыщенная программа
Рязанская НПК организовала ознакомительную практику для студентов РГРТУ В мероприятии приняли участие 30 будущих нефтехимиков. Для них была организована насыщенная программа
Рязанская НПК организовала ознакомительную практику для студентов РГРТУ В мероприятии приняли участие 30 будущих нефтехимиков. Для них была организована насыщенная программа
Рязанская НПК организовала ознакомительную практику для студентов РГРТУ В мероприятии приняли участие 30 будущих нефтехимиков. Для них была организована насыщенная программа

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