Рязанская НПК назвала лучших по профессии-2022

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», наградила победителей и призеров смотра-конкурса «Лучший по профессии-2022».
Участниками состязания стали более 500 сотрудников. Среди них — работники восьми основных профессий: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты компрессорных установок.
Во время церемонии награждения работников поздравил генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.
Михайлов также пожелал удачи участникам, которые будут представлять РНПК на финале корпоративного конкурса Роснефти.
Смотр-конкурс является важным элементом корпоративной культуры и направлен на профессиональное развитие работников, распространение передового опыта для достижения высоких производственных результатов.
Победителей в каждой из номинаций определяли в теоретических и практических испытаниях. Жюри оценивало уровень знаний в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда. Заводскому этапу предшествовали конкурсы в производственных цехах.
Почетные первые места получили: Евгений Зайцев (установка Л-24/600) — он стал лучшим оператором технологических установок, Сергей Курепин (цех № 11) — первый среди операторов товарных, Дмитрий Молодцов (цех № 12) — лучший машинист компрессорных установок, Дмитрий Плешков (установка сернокислотного алкилирования) — первый среди машинистов технологических насосов, Кирилл Донин (цех № 13) — лучший слесарь по ремонту технологических установок, Сергей Рубашкин (цех № 15) стал первым среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования», Максим Краснобаев (цех № 14) — лучший среди прибористов, Ирина Кузнецова (лаборатория элементного анализа) — первая среди лаборантов химического анализа.
Каждый победитель и призер смотра-конкурса помимо диплома и памятного подарка получит значительную денежную премию.
Сотрудники, занявшие первые места, примут участие в финале корпоративного конкурса, который пройдет в августе–сентябре на площадке Новокуйбышевского НПЗ.