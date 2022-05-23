Рязанская НПК назвала лучших по профессии-2022

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», наградила победителей и призеров смотра-конкурса «Лучший по профессии-2022».

Участниками состязания стали более 500 сотрудников. Среди них — работники восьми основных профессий: операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, операторы товарные, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, прибористы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты компрессорных установок.

Во время церемонии награждения работников поздравил генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

— В любой работе главное не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым профессиональным вершинам, — сказал Сергей Михайлов. — Конкурс высветил многие личностные и профессиональные качества участников — это собранность, умение себя преодолевать. Вы доказали, что многое можете и в жизни, и в профессии.

Михайлов также пожелал удачи участникам, которые будут представлять РНПК на финале корпоративного конкурса Роснефти.

— Пусть ваши превосходные профессиональные качества помогут вам стать лучшими и привезти в Рязань абсолютную победу! — сказал руководитель предприятия.

Смотр-конкурс является важным элементом корпоративной культуры и направлен на профессиональное развитие работников, распространение передового опыта для достижения высоких производственных результатов.

Победителей в каждой из номинаций определяли в теоретических и практических испытаниях. Жюри оценивало уровень знаний в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда. Заводскому этапу предшествовали конкурсы в производственных цехах.

Почетные первые места получили: Евгений Зайцев (установка Л-24/600) — он стал лучшим оператором технологических установок, Сергей Курепин (цех № 11) — первый среди операторов товарных, Дмитрий Молодцов (цех № 12) — лучший машинист компрессорных установок, Дмитрий Плешков (установка сернокислотного алкилирования) — первый среди машинистов технологических насосов, Кирилл Донин (цех № 13) — лучший слесарь по ремонту технологических установок, Сергей Рубашкин (цех № 15) стал первым среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования», Максим Краснобаев (цех № 14) — лучший среди прибористов, Ирина Кузнецова (лаборатория элементного анализа) — первая среди лаборантов химического анализа.

Каждый победитель и призер смотра-конкурса помимо диплома и памятного подарка получит значительную денежную премию.

Сотрудники, занявшие первые места, примут участие в финале корпоративного конкурса, который пройдет в августе–сентябре на площадке Новокуйбышевского НПЗ.