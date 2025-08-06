Рязанская НПК и LADA Sport ROSNEFT устроили для детей экскурсию в мир профессионального автоспорта

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») совместно с LADA Sport ROSNEFT провела для детей экскурсию и встречу с юниорской командой, выступающей в Чемпионате России по картингу.

В дни соревнований, проходивших в Рязанской области, юные гости посетили боксы команды, познакомились с устройством профессиональной гоночной техники и пообщались с пилотами юношеского подразделения LADA Sport ROSNEFT Junior. Ребята поддерживали гонщиков во время заездов и стали свидетелями яркой соревновательной атмосферы.

Пилоты рассказали детям о командной работе, секретах спортивных успехов LADA Sport ROSNEFT, раздали автографы и провели фотосессию с юными поклонниками. В ответ ребята вручили спортсменам рисунки с гоночными болидами, пожелали удачи и новых побед.

Дополнительно для детей была организована развлекательно-познавательная программа: мастер-классы, творческие площадки и другие активные мероприятия.

Картинг — первая ступень в мире автоспорта. «Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT уже много лет поддерживают развитие этого направления, открывая дорогу в профессиональные гонки для молодёжи.

С 2015 года «Роснефть» является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT. За это время команда достигла значительных успехов в кольцевых гонках, ралли и картинге, завоевав 45 чемпионских титулов.

Сотрудничество компаний также привело к созданию высокотехнологичных продуктов для автоспорта — бензина Pulsar-100, производимого в Рязанской НПК и гоночного масла Rosneft Magnum Racing, обеспечивающего надёжную защиту двигателя в условиях экстремальных нагрузок. Именно это масло используется в болидах LADA Sport ROSNEFT во всех соревнованиях.