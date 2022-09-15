Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот

Рязанская мэрия продолжает работу по обеспечению жильём детей-сирот. На сегодняшний день заключено 109 контрактов на приобретение квартир, ещё 2 контракта находятся на стадии заключения, сообщила глава администрации Елена Сорокина.

15 сентября Сорокина месте с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжеликой Евдокимовой осмотрела три объекта: на улицах Молодцова, Бирюзова и Интернациональной. Состояние квартир проверяющих удовлетворило. Там сделан современный ремонт, установлена новая сантехника, приборы учёта, газовые плиты. Квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Квартира на улицп Молодцова светлая и чистая. Там установлены натяжные потолки, новые радиаторы, большая кухня. Рядом с домом – парк, школы, детские сады, магазины, остановка.

На улмце Бирюзова в квартире также хороший ремонт. Её отличительная особенность – раздельный санузел. Рядом с домом – большой двор и площадка.

На улице Интернациональной квартира произвела приятное впечатление, здесь также сделан современный ремонт.