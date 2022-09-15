Четверг, 15 сентября, 2022
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Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот

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Рязанская мэрия продолжает работу по обеспечению жильём детей-сирот. На сегодняшний день заключено 109 контрактов на приобретение квартир, ещё 2 контракта находятся на стадии заключения, сообщила глава администрации Елена Сорокина. 

15 сентября Сорокина месте с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжеликой Евдокимовой осмотрела три объекта: на улицах Молодцова, Бирюзова и Интернациональной. Состояние квартир проверяющих удовлетворило. Там сделан современный ремонт, установлена новая сантехника, приборы учёта, газовые плиты. Квартиры расположены в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. 

Квартира на улицп Молодцова светлая и чистая. Там установлены натяжные потолки, новые радиаторы, большая кухня. Рядом с домом – парк, школы, детские сады, магазины, остановка. 

На улмце Бирюзова в квартире также хороший ремонт. Её отличительная особенность – раздельный санузел. Рядом с домом – большой двор и площадка. 

На улице Интернациональной квартира произвела приятное впечатление, здесь также сделан современный ремонт. 

– Понравились не только сами объекты, но и поставщики, которые их предоставили, – есть четкое понимание наших требований и ответственное отношение к делу. Нам нужны такие партнёры, – сообщила Сорокина. 

Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
Рязанская мэрия заключила 109 контрактов на приобретение квартир для детей-сирот
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