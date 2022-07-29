Рязанская мэрия подаст в суд на подрядчика, строившего детский сад в Семчине

В пятницу, 29 июля, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание в детском саду №35.

Сорокина напомнила, что здание детсада было введение в эксплуатацию в декабре 2017 года. После завершения строительства объекта было выявлено много недочётов, однако подрядчик ИП Ежов до сих пор не устранил их.

— Только в 2022 году составили 4 акта, которые направили подрядчику. Гарантийные обязательства заканчиваются в этом году, нужны действенные меры, — информирует глава администрации.

Представитель подрядчика принял участие в совещании. Ему рассказали о всех имеющихся претензиях. Так, на территории детского сада некачественно сделана ливневая канализация, обнаружено провисание забора, с недочётами выполнены малые архитектурные форму. Есть деформация асфальта на прилегающей территории, нет контруклона, во время дождя заливает крышу и балконы безопасности, заклинивает входную дверь, разрушаются ступеньки на входной группе.