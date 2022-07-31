Рязанская мэрия готовит иск в суд на подрядчика, построившего детсад №35 в Семчино.
О подготовке документов сообщила Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте. Градоначальник провела выездное совещание на проблемном объекте.
Претензий к подрядчику много: некачественно сделана ливнёвка, провисает забор, малые архитектурные формы установлены с нарушениями. Асфальт на прилегающей территории деформирован. Во время дождя заливает крышу, заклинивает входную дверь и разрушаются ступеньки.
Рязанский мэр поручила управлению капстроительства и правовому управлению подготовить пакет документов для подачи судебного иска.