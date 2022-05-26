Рязанская медсестра перевела телефонным мошенникам 2,6 млн рублей

45-летняя медсестра из Рязани перевела телефонным мошенникам 2 миллиона 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 7 фактов мобильного мошенничества. Потерпевшие перевели злоумышленникам более 8,5 млн рублей.

Так, 23-летняя жительница Скопина перевела мошенникам 77 тысяч рублей, 31-летняя воспитательница — 795 тысяч рублей, 63-летняя рязанка — 1 миллион 509 тысяч рублей, 45-летняя медсестра — 2 миллиона 600 тысяч рублей, 39-летний токарь — более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В связи с актуальностью проблемы телефонного мошенничества к жителям региона обратился начальник службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Рязанской области Василий Грищенко.