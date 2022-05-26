17.3 C
Рязань
Четверг, 26 мая, 2022

Рязанская медсестра перевела телефонным мошенникам 2,6 млн рублей

spot_img
Александр Ильин
Александр Ильин

Рязанская медсестра перевела телефонным мошенникам 2,6 млн рублей

45-летняя медсестра из Рязани перевела телефонным мошенникам 2 миллиона 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Всего за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 7 фактов мобильного мошенничества. Потерпевшие перевели злоумышленникам более 8,5 млн рублей.

Так, 23-летняя жительница Скопина перевела мошенникам 77 тысяч рублей, 31-летняя воспитательница — 795 тысяч рублей, 63-летняя рязанка — 1 миллион 509 тысяч рублей, 45-летняя медсестра — 2 миллиона 600 тысяч рублей, 39-летний токарь — более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

В связи с актуальностью проблемы телефонного мошенничества к жителям региона обратился начальник службы участковых уполномоченных полиции УМВД России по Рязанской области Василий Грищенко.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7