Рязанская лига КВН представляет новых участников грядущего сезона: от местных талантов до столичных гостей

12 апреля состоится новый сезон Рязанской лиги КВН, где выступят не только местные команды, но и гости из Москвы. Организаторы представили новых участников, которые готовятся удивить зрителей оригинальным юмором.

РГУ имени С.А. Есенина представит команда «Кларнет Клары». Ребята обещают динамичное шоу и уверяют, что скучно не будет.

фото официальной Рязанской лиги МС КВН



Столичную высшую школу юмора представят «Тринадцать» — команда молодых, креативных и, как они сами утверждают, здоровых (готовы подтвердить эти слова результатами МРТ) людей. Играют в КВН в свободное от работы время, так что уровень профессионализма гарантирован.

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фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Особый интерес вызывает женская команда «От души», которая делает ставку на искренний юмор и обещает зрителям «много лайф-контента». Девушки уверены, что женский юмор существует не только в анекдотах, и готовы это доказать на сцене.

фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Новый сезон Рязанской лиги КВН набирает обороты. Совсем скоро зрителей ждет незабываемый вечер с искрометными шутками и зрелищными номерами. Успейте приобрести последние билеты на сайте kassy.ru, места почти закончились!

Возрастное ограничение: 6+.