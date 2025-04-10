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Культура и события

Рязанская лига КВН представляет новых участников грядущего сезона: от местных талантов до столичных гостей

7info7

12 апреля состоится новый сезон Рязанской лиги КВН, где выступят не только местные команды, но и гости из Москвы. Организаторы представили новых участников, которые готовятся удивить зрителей оригинальным юмором.

РГУ имени С.А. Есенина представит команда «Кларнет Клары». Ребята обещают динамичное шоу и уверяют, что скучно не будет.

Рязанская лига КВН представляет новых участников грядущего сезона: от местных талантов до столичных гостей Организаторы представили новых участников, которые готовятся удивить зрителей оригинальным юмором.
фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Столичную высшую школу юмора представят «Тринадцать» — команда молодых, креативных и, как они сами утверждают, здоровых (готовы подтвердить эти слова результатами МРТ) людей. Играют в КВН в свободное от работы время, так что уровень профессионализма гарантирован.

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Рязанская лига КВН представляет новых участников грядущего сезона: от местных талантов до столичных гостей Организаторы представили новых участников, которые готовятся удивить зрителей оригинальным юмором.
фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Особый интерес вызывает женская команда «От души», которая делает ставку на искренний юмор и обещает зрителям «много лайф-контента». Девушки уверены, что женский юмор существует не только в анекдотах, и готовы это доказать на сцене.

Рязанская лига КВН представляет новых участников грядущего сезона: от местных талантов до столичных гостей Организаторы представили новых участников, которые готовятся удивить зрителей оригинальным юмором.
фото официальной Рязанской лиги МС КВН

Новый сезон Рязанской лиги КВН набирает обороты. Совсем скоро зрителей ждет незабываемый вечер с искрометными шутками и зрелищными номерами. Успейте приобрести последние билеты на сайте kassy.ru, места почти закончились!

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