Экономика и бизнес

Рязанская косметическая продукция представлена на Международной выставке

Анастасия Мериакри

На Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2025 представлена продукция, производимая в регионе. Работа по продвижению рязанских товаропроизводителей направлена на достижение целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Международная выставка InterCHARM 2025 проводится с 15 по 18 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Московской области. Это ключевое событие косметической индустрии, которое в этом году объединило свыше 1600 компаний из России и более чем 20 стран мира. На ней представлены новинки отрасли: от ингредиентов и упаковки до передовых технологий и трендов будущего. Общая протяженность экспозиции превышает 15 км.

В выставке принимает участие рязанский производитель уходовой и декоративной косметики, выпускающий продукцию под брендом CosmoHome. Индивидуальный стенд предпринимателя организован при поддержке регионального Агентства развития бизнеса. Посетители могут ознакомиться с образцами продукции, включающей косметические средства и парфюмерию, а также работой мини-лаборатории, где демонстрируется процесс разработки формул. На стенде можно пообщаться с технологами производства.

