Четверг, 22 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанская компания представляет свою продукцию на международном салоне в Кронштадте

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Экспортёры Рязани

С 21 по 25 июня в Кронштадте проходит Международный военно-морской салон «МВМС-2023». Рязанскую область с индивидуальным стендом представляет компания «Моринсис-Агат-КИП».

Предприятие разрабатывает и производит автоматизированные системы и контрольно-измерительные приборы, которые могут работать в самых экстремальным условиях.

Продукция применяется на предприятиях нефтегазовой, химической и атомной промышленности, а также на подводных лодках и кораблях ВМФ России.

Организатором салона выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Участниками выставки стали свыше 250 ведущих российских и иностранных предприятий в сферах вооружения, навигации и связи, судостроения, инфраструктуры обеспечения, новых технологий и перспективных материалов, а также систем управления.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Сапожковском районе Рязанской области загорелся жилой дом

Сообщается о локализации огня.

Рязанские пожарные отработали действия при условном пожаре в больнице

Базой для занятия стал лечебный корпус №7 больницы имени Семашко.

Маленькие кабанчики попали в объектив фотоловушки в Окском заповеднике

Кадры сняты ранним утром на лугу.

Рязанский депутат Сергей Ерёмин поделился видео с Эльбруса

Группе во время похода удалось подняться на две вершины.

«Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 2 июля

Все экспозиции и выставки в этот день станут бесплатными. Будет работать фотозона, гости смогут посетить Соборную колокольню.

Предприниматели со всей страны примут участие в Совете регионов «Опоры России» в Рязани

Задача мероприятия — организация взаимодействия бизнеса с представителями государственной власти, инфраструктуры поддержки бизнеса, банковского сектора, экспертами и инвесторами.

Выделенка на Первомайском проспекте в Рязани останется и после ремонта теплотрассы

Власти города планируют внимательно следить за ситуацией с трафиком после запуска легкового транспорта в центре.

Новый пункт отбора на службу по контракту откроется в Рязани в конце лета

Пункт отбора займёт целый этаж здания №1 на улице Каширина.

Рязанцев приглашают на фестиваль «В движении» в ЦПКиО

В программе, в частности, мастер-классы и семейный завтрак.

В Волгограде осудят водителя такси, убившего беременную женщину

Суд вынесет приговор 40-летнему водителю такси Александру Журавко, которого обвиняют убийстве беременной женщины и разбое, пишет V1.RU. Тело 35-летней Ирины Богатыревой нашли в овраге в Дубовском районе спустя несколько месяцев поисков. Выяснилось, что в ночь на 15 октября она села в такси возле дома № 69 на улице...

В Егорьевске на детей нападает серийный педофил-насильник

Сотрудники полиции разыскивают серийного педофила-насильника в подмосковном Егорьевске, сообщил телеграм-канал SHOT. Все началось прошлым летом. Злоумышленник подкарауливает детей на улице, известно уже о четырех случаях нападения. Его жертвами становятся дети 11–12 лет. Возможно, жертв больше. Недавно извращенец надругался над несовершеннолетними в заброшенном здании. Сейчас педофила ищут по описанию детей. Возбуждено...

Рязанская станция скорой помощи получила два реанимобиля

Новые машины оснащены всем необходимым для спасения жизни.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации