Рязанская компания представляет свою продукцию на международном салоне в Кронштадте

С 21 по 25 июня в Кронштадте проходит Международный военно-морской салон «МВМС-2023». Рязанскую область с индивидуальным стендом представляет компания «Моринсис-Агат-КИП».

Предприятие разрабатывает и производит автоматизированные системы и контрольно-измерительные приборы, которые могут работать в самых экстремальным условиях.

Продукция применяется на предприятиях нефтегазовой, химической и атомной промышленности, а также на подводных лодках и кораблях ВМФ России.

Организатором салона выступает Министерство промышленности и торговли РФ.

Участниками выставки стали свыше 250 ведущих российских и иностранных предприятий в сферах вооружения, навигации и связи, судостроения, инфраструктуры обеспечения, новых технологий и перспективных материалов, а также систем управления.