Рязанская компания «Мармакс» признана «Надежным застройщиком России» в 2021 году

Девелоперская компания «Мармакс» получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2021». Эта престижная награда ежегодно присуждается тем российским застройщикам, которые безукоризненно соблюдают законные права и интересы приобретателей жилой недвижимости.
Компании проходят строгий отбор. Главный критерий — отсутствие претензий со стороны дольщиков и контролирующих государственных органов. Фонд развития механизмов гражданского контроля проводит многоступенчатые проверки на строящихся объектах, запрашивает информацию в органах власти, выступает «тайным покупателем» в офисах продаж, изучает проектную документацию и кадастровый паспорт земельного участка. Для создания максимально объективной картины проверки проводятся без предварительного согласования.
Справка:
Девелоперская компания «Мармакс» строит дома бизнес- и премиум-класса. Занимает 3-е место в России по потребительским качествам в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Финалист нескольких номинаций федеральной премии URBAN AWARDS-2021.
Компания уделяет особое внимание архитектуре и инфраструктуре в своих проектах. Привлекает европейское архитектурное бюро с мировым именем, лучшие студиями ландшафтного проектирования и дизайна. «Мармакс» первыми в Рязани спроектировали и запустили коворкинги, фитнес-клубы, детские игровые комнаты в жилых комплексах для жителей. Также компания создает уникальные концепции благоустройства дворов и придомовой территории.