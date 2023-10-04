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Рязанская команда КВН «Айседора Дункан» выступит в шоу «Лига городов» на ТНТ

7info7

Команда КВН «Айседора Дункан» из Рязанского госуниверситета приняла участие в шоу «Лига городов» на ТНТ. Выпуск шоу с участием квнщиц из Рязани выйдет в эфир в воскресенье, 8 октября, в 21.00 (16+).

Ранее стало известно, что «Айседора Дункан» выиграла полуфинал Международной лиги КВН в Минске. Команда соревновалась за выход в финал с 6 коллективами из Самары, Екатеринбурга, Воронежа, Ингушетии и Гродно. Рязанки завоевали первое место, заработав 59 баллов. Финал Международной лиги МС КВН пройдёт 9 декабря.

Напомним, проект «Лига городов» — новое юмористическое шоу телеканала ТНТ и компании АМиК. В его рамках разноплановые коллективы под шефством опытных наставников будут соревноваться между собой за звание самой смешной команды сезона. Победитель получит главный приз – 10 миллионов рублей.

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