Рязанская команда «Айседора Дункан» попала в Премьер-лигу КВН

Рязанская команда из РГУ имени С. А. Есенина «Айседора Дункан» будет играть в премьер-лиге Международного Союза КВН. Об этом 7info 24 января сообщил директор Официальной Рязанской Лиги МС КВН Алексей Жеглов.

Команда прошла в новый сезон Премьер-лиги по итогам участия в Международном фестивале КВН в Сочи. Итоговый результат выступления команды стал известен сегодня. Кстати, редактором Премьер-лиги является известный квнщик Владимир Костур, который был редактором Рязанской Лиги.

Поздравляем рязанских КВНщиц с таким высоким результатом. Будем болеть за «Айседору Дункан» в предстоящих играх Премьер-лиги!