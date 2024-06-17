Понедельник, 17 июня, 2024

Рязанская команда «Айседора Дункан» блестяще сыграла в 1/4 Премьер-лиги КВН

Автор: 7info7

Опубликовано

В Москве завершилась первая 1/4 финала Премьер-лиги КВН. Участие в игре приняла команда «Айседора Дункан», представляющая РГУ имени С. А. Есенина.

Директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов присутствовал на игре в концертном зале «Планета КВН». 7info он рассказал, что рязанская команда показала отличный уровень подготовки, юмора, артистизма. Зрителей покорили их номера, а также остроумные и смешные ответы на разминке. На игре в этот вечер царила интрига, соревновательный дух определил настроение. Высокую планку задали команды, у которых уже есть опыт участия в Высшей лиги.

Как итог — «Айседора Дункан» заняла четвёртое место. Разрыв с третьим местом минимальный, всего 0,2 балла. В ближайшее время состоится вторая 1/4 финала, и тогда станет понятно, пройдёт ли рязанская команда дальше в сезон.

Алексей Жеглов отметил: не только команда КВН прекрасно проявилась себя на сцене, но и группа поддержки в зале. «Айседору Дункан» приехали поддержать десятки человек из Рязани и создали радостное и дружелюбное настроение.

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