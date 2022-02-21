Рязанская юниорка завоевала серебро первенства России по боевому самбо

В Казани 17–21 февраля прошло Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок и боевому самбо среди юниоров 18-20 лет (2002–2004 гг. р.), на котором выступили порядка 600 спортсменов из более чем 60 российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

- Реклама -

По итогам соревнований в весовой категории до 72 кг воспитанница СШОР «Юпитер», мастер спорта России Диана Филина завоевала серебро и отобралась в сборную России на апрельское юниорское Первенство Европы в Эстонии.

Тренируется спортсменка под руководством Заслуженного тренера России Юрия Гаврюшина и Константина Гришакина.