3.1 C
Рязань
Понедельник, 21 февраля, 2022

Рязанская юниорка завоевала серебро первенства России по боевому самбо

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанская юниорка завоевала серебро первенства России по боевому самбо

7info

В Казани 17–21 февраля прошло Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок и боевому самбо среди юниоров 18-20 лет (2002–2004 гг. р.), на котором выступили порядка 600 спортсменов из более чем 60 российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

- Реклама -

По итогам соревнований в весовой категории до 72 кг воспитанница СШОР «Юпитер», мастер спорта России Диана Филина завоевала серебро и отобралась в сборную России на апрельское юниорское Первенство Европы в Эстонии.

Тренируется спортсменка под руководством Заслуженного тренера России Юрия Гаврюшина и Константина Гришакина.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяКарантин в рязанских школах будут вводить по новым правилам
Комментарии для сайта Cackle
spot_img