Рязанская Юниор-Лига КВН объявила онлайн-кастинг

Рязанская региональная Юниор-Лига КВН вместе с Движением Первых и Рязанским РСМ объявила онлайн-кастинг для команд КВР «Молодая Рязань идёт в Телевизор!»
Видеовизитку команды, в которой можно использовать видео, миниатюры, песни, танцы, репризы и шоу, нужно снять до 25 июня.
Самая весёлая и находчивая команда поедет на самый смешной и находчивый всероссийский фестиваль юмора в Анапе, а также получит шанс выиграть путёвку на телесъёмки.
Визитка длительностью не более 5 минут должна быть записана строго в горизонтальном формате. Её нужно отправить до 25 июня на почту r62 собачка rddm.team с пометкой «КВН».