Рязанская Юниор-Лига КВН объявила онлайн-кастинг

Рязанская региональная Юниор-Лига КВН вместе с Движением Первых и Рязанским РСМ объявила онлайн-кастинг для команд КВР «Молодая Рязань идёт в Телевизор!»

«Настало время показать весь рязанский дух всей России! Если у тебя есть крутая команда КВН (школьная или даже дворовая) или ты только мечтаешь создать её – РСМ | Всероссийская Юниор-Лига КВН и телепроект «КВН.Дети» ждут тебя!» – говорится в публикации ВКонтакте.

Видеовизитку команды, в которой можно использовать видео, миниатюры, песни, танцы, репризы и шоу, нужно снять до 25 июня.

Самая весёлая и находчивая команда поедет на самый смешной и находчивый всероссийский фестиваль юмора в Анапе, а также получит шанс выиграть путёвку на телесъёмки.

Визитка длительностью не более 5 минут должна быть записана строго в горизонтальном формате. Её нужно отправить до 25 июня на почту r62 собачка rddm.team с пометкой «КВН».