Рязанская избирательная комиссия и библиотека для слепых подписали соглашение о сотрудничестве

Перед проведением заседания Избирательной комиссии Рязанской области № 149 председатель комиссии Андрей Сидоренко подписал социально значимое соглашение с Государственным бюджетным учреждением культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» (ГБУК РО «РОСБС»), которую возглавляет директор Ольга Александровна Лунева.

Документ о взаимодействии заключен впервые и направлен на повышение правовой грамотности избирателей с ограниченными возможностями, а также на содействие гражданам, проживающим в Рязанской области и имеющим нарушения здоровья, в реализации их избирательных прав. Соглашение предусматривает создание доступной среды и поддержку людей, нуждающихся в социальной помощи.

Кроме того, оно призвано усилить вовлеченность граждан с ограниченными возможностями, а также общественных и правозащитных организаций в электоральные процессы на территории региона.