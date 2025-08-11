Понедельник, 11 августа, 2025
Культура и события

Рязанская группа Feelin’s с итальянским вокалистом покорила «Таврида.АРТ»

7info7

Рязанская группа Feelin’s в своём международном составе с итальянским вокалистом Борисом Саволделли успешно выступила на главном творческом событии страны — фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму.

Специальный гость фестиваля в категории джаз — группа Feelin’s стала единственным музыкальным коллективом на «Таврида.АРТ» от Рязани и Рязанской области. Выступление Feelin’s состоялось на одной из главных сцен, расположенной прямо на берегу Чёрного моря.

Отличавшийся исключительной сложностью планирования международный проект был реализован безупречно.

К 130-летию своего земляка, великого русского поэта Сергея Есенина рязанские музыканты со своим итальянским фронтменом представили участникам и гостям фестиваля серию из трёх своих альбомов «ЕсенинJazz», вышедших в издательской компании «Butman Music» Народного артиста России Игоря Бутмана и, главное, третий альбом серии — «ЕсенинBlues».

Фестиваль посетили около 100 000 гостей из всех регионов России, а также 21 зарубежной страны.

