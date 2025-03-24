Рязанская группа Feelin’s приняла участие в гала-концерте музыкально-поэтического фестиваля «Наш Есенин»

Муниципальный коллектив г. Рязани — группа Feelin’s — принял участие в гала-концерте музыкально-поэтического фестиваля «Наш Есенин», посвящённого 130-летию поэта, нашего выдающегося земляка. Фестиваль прошел в Москве в минувшую субботу. Коллектив также был удостоен благодарственного письма «За значительный вклад в развитие отечественной культуры и популяризацию творчества Сергея Есенина».

Среди участников Фестиваля известные актеры театра и кино, заслуженные и народные артисты, музыкальные исполнители, выдающиеся деятели культуры — в том числе народный артист России Юрий Назаров, народная артистка России Земфира Жемчужная, народный артист России Александр Пятков, советская и Российская актриса театра и кино Галина Бокашевская, актер театра и кино Михаил Панферов и многие другие.

На фестивале артисты представили свой проект «ЕсенинJazz» — главный проект Feelin’s, существующий с 2011 года, в котором музыканты развивают русскую мелодическую тему. Народный артист РФ Игорь Бутман назвал этот проект выдающимся событием для российской музыки. Впервые в мире знаменитые русские песни, написанные на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском. Есенин Jazz существует в двух версиях — инструментальной и с вокалом. Международный проект с итальянским вокалистом «Feelin’s & Boris Savoldelli ЕсенинJazz» хорошо известен российскому слушателю благодаря ежегодным гастролям по городам России.

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Один из номеров своей программы — «Не жалею, не зову, не плачу…» — Feelin’s исполнили с московской певицей и общественным деятелем Сабирой Илиевой.

По итогам выступления артисты услышали много добрых слов от благодарной публики и есенинского сообщества России. Сюжет о фестивале с участием рязанских артистов вышел в утреннем эфире 1 телеканала.