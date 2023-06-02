Рязанская группа «Feelin’s» отметила день рождения

В четверг, 1 июня, в МКЦ прошёл праздничный концерт, посвящённый 39-летию группы «Feelin`s». К этому событию также было приурочено открытие музейной экспозиции, где собраны фотографии, рассказывающие об истории группы, ее музыкальные альбомы, награды и уникальные инструменты.

С днем рождения музыкантов поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

— Творчество группы «Feelin’s» сделало Рязань одним из главных джазовых центров России. За эти годы вы прошли путь от студенческого ансамбля до профессионального коллектива, по праву считаетесь одной из лучших джазовых групп России, — сказала глава города.

Она пожелала именинникам успешных творческих проектов, новых поклонников и как можно дольше радовать рязанцев своей музыкой.