Рязанская группа «Feelin’s» отметила день рождения

В четверг, 1 июня, в МКЦ прошёл праздничный концерт, посвящённый 39-летию группы «Feelin`s». К этому событию также было приурочено открытие музейной экспозиции, где собраны фотографии, рассказывающие об истории группы, ее музыкальные альбомы, награды и уникальные инструменты.
С днем рождения музыкантов поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.
Она пожелала именинникам успешных творческих проектов, новых поклонников и как можно дольше радовать рязанцев своей музыкой.