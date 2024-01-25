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Рязанская Госжилинспекция подтвердила, что можно складировать снег во дворах

7info7
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24 января в рамках прямого эфира начальник региональной Госжилинспекции Татьяна Тарасюк подтвердила: складировать снег во дворах после уборке разрешено.

Об этом она сказала, отвечая на жалобы рязанцев об отсутствии парковочных мест во дворах из-за огромных куч снега, которые остаются после расчистки территории. Тарасюк отметила, что складировать снег не запрещено. Управляющие компании за это не наказывают.

— Единственное требование по складированию снега – это, если снег идёт с пескосоляной смесью, не допускается складирование такого снега на зеленых участках, то есть на газонах и есть зелёные насаждения, — добавила она.

Вместе с тем чиновница разделила беспокойство рязанцев по поводу уменьшение числа парковочных мест. Она попросила рязанцев набраться терпения.

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