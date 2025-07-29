Рязанская городская Дума рассказала об итогах весенней сессии

29 июля состоялось заключительное заседание весенней сессии Рязанской городской Думы. С января по сегодняшний день, 29 июля, было проведено 9 заседаний и принято 183 решения, среди которых более 50 нормативно-правовых актов.

В течение этого периода депутатами была проведена серьезная работа по всем направлениям жизнедеятельности города: благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, вопросы землепользования и застройки и многие другие.

Принято решение о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. Документ скорректирован в связи с завершением первого этапа реализации Стратегии, а также с учетом внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие города. Проект решения разрабатывался при активном участии депутатов городской Думы.

Совместно с администрацией разработана программа «Окраины», реализация которой началась в этом году. Она рассчитана до 2030 года и предусматривает ремонт дорог, улучшение освещения и решение других вопросов в частном секторе отдаленных районов города. Уже в этом году будет сделан ремонт 11 участков дорог в Приокском, Недостоево, Борках, Никуличах.

Кроме того, выделялись средства на благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дворов, установку новых детских площадок, реализацию проектов местных инициатив.

Решением Думы введена новая налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов, являющихся объектами культурного наследия федерального значения.

Безусловным приоритетом в работе является поддержка участников специальной военной операции и их близких.

Принято решение об установлении дополнительной меры социальной поддержки по безвозмездному хранению транспорта для военнослужащих, защищающих нашу Родину, в том числе и на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Кроме того, предусмотрена выплата компенсации размером до 7 млн рублей гражданам, чье недвижимое имущество пострадало в результате падения беспилотного летательного аппарата на территории города.

В преддверии 80-летия Великой Победы принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города» 26 рязанцам — участникам Великой Отечественной войны.

Официально городская Дума уходит на каникулы. Но депутаты продолжат трудиться в своих округах. В городе ремонтируются дороги и учреждения социальной сферы, благоустраиваются дворы и общественные пространства, реализуются проекты местных инициатив. Начинается приемка школ и детских садов к новому учебному году. Все это будет проходить под постоянным контролем депутатского корпуса.