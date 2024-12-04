Рязанская филармония поделилась декабрьской афишей мероприятий от Паустовского до Моцарта

Рязанская областная филармония опубликовала афишу на декабрь 2024 года. Зрителей ждет множество интересных мероприятий с участием приезжих и рязанских артистов.

4 декабря, среда

Сердце, наполненное светом 6+

Время: 10:00

Место: Зал камерной музыки

Концерт посвящён жизни и творчеству Константина Паустовского. Будут представлены отрывки из его автобиографической «Повести о жизни», отражающей период с Первой мировой до его зрелого творчества. Также на концерте прозвучат мысли о природе и её красоте, присущие его творчеству.

РГСО – детям! 6+

Время: 11:00

Выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр. В программе: популярная отечественная и зарубежная музыка, музыка из кинофильмов.

Лолита 16+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Концерт Лолиты – это двухчасовое личное общение с публикой. Зрители сравнивают её с подругой, соседкой. Смех и слёзы чередуются на протяжении всего выступления, исполняются популярные хиты, такие как «Ориентация», «Пошлю его на…», «Шампанское», а также менее известные песни. Лолита не боится самоиронии и высмеивания себя, что делает её выступление уникальным.

6 декабря, пятница

Спектакль «Заложники любви» 12+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

В лёгкой комедии к русской вдове Екатерине Ивановне приезжает американский агент Скотт с рекламным предложением. Влюблённость с первого взгляда закручивает сюжет в череду неожиданных событий, связанных с выбором между Россией и Америкой. Присоединяются феминистка Дебора и балагур Гришаня, ещё больше запутывая ситуацию. Представление обещает рождественское настроение и игровую актёрскую работу.

7 декабря, суббота

Музыкальная акварель. Чудеса из малахитовой шкатулки 0+

Время: 11:00

Место: Зал камерной музыки

На тематических концертах данного проекта юные зрители знакомятся с миром музыки в исполнении артистов филармонии и ведущей – музыковеда Елены Пронюшкиной. После окончания концерта они могут с помощью красок и мольберта изобразить свои эмоции и фантазии на бумаге!

8 декабря, воскресенье

Время: 17:00

Место: Концертный зал

Концерт посвящён Реквиему Моцарта, одному из величайших произведений композитора. Реквием, написанный по заказу графа Вальзега для похорон его жены, является глубоким, драматичным и трогательным произведением. Моцарт закончил лишь часть произведения, остальные части были дописаны другими композиторами. Концерт представит как завершённые части Реквиема, так и фрагменты, оставшиеся незавершенными.

11 декабря, среда

«MUSICA LATINA». Д. Крамер 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Пианист, народный артист России Даниил Крамер вместе со своими коллегами: единственной в России джазовой контрабасисткой Дарьей Чернаковой, певицей Юлианой Рогачевой и «королем латиноамериканских ритмов» барабанщиком Омаром Саидовым представляют новую программу «MÚSICA LATINA».

13 декабря, пятница

РГСО. Ожившая музыка 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

«Ожившая музыка» – культовое событие в мире искусств. Зрители смогут увидеть хиты российской рекламы в оригинальном музыкальном сопровождении.

15 декабря, воскресенье

Мир Вивальди. Духовная музыка 6+

Струнный ансамбль «Gli Uccelli» Рязанского губернаторского симфонического оркестра. В программе вечера прозвучат как инструментальные сочинения, в которых запечатлены образы Священного Писания, так и произведения с участием хора – одного из обязательных участников католического богослужения.

Балет «TODES» 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

Знаменитый хореограф, бессменный художественный руководитель и главный балетмейстер Балета «ТОДЕС» Алла Духова приготовила подарок для всех ценителей танца- новый зрелищный спектакль «ИНЗЕНАЙТ».

«ИНЗЕНАЙТ»- яркая и нежная, страстная и энергичная, иногда забавная и ироничная постановка, станет для вас настоящим открытием. Вместе с артистами Балета «ТОДЕС» зрители окунутся в мир танцевального искусства.

17 декабря, вторник

РГСО. А. Олешко. «Красная шапочка» 6+

Время: 15:00

Место: Концертный зал

Музыкально-литературная композиция с песочным шоу по известной сказке Ш. Перро «Красная Шапочка». Концерт пройдет в рамках проекта «Встречи для души», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приуроченного к Году семьи.

А. Олешко. Творческий вечер «Негасимый свет» 6+

Время: 19:00

Место: Концертный зал

17 декабря в Рязанской филармонии состоится творческий вечер заслуженного артиста России Александра Олешко. Известный актер представит программу «Негасимый свет». Концерт пройдет в рамках проекта «Встречи для души», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приуроченного к Году семьи.

Магический круг. Я. Кацнельсон (фортепиано) 6+

Время: 19:00

Место: Зал камерной музыки

Концертная программа лауреата международных конкурсов Якова Кацнельсона, фортепиано.

20 декабря, пятница

Емеля: новогодняя неделя! 6+

Время: 11:00

Место: Концертный зал

Даты представления: 20, 21, 22, 26, 27 декабря

Увлекательное музыкальное представление, созданное артистами Рязанского народного хора в лучших традициях русской сказки «По щучьему велению» со стилистикой поэтического языка П. Ершова и художественным оформлением В. Васнецова и И. Билибина. Красочный яркий спектакль для всей семьи с шутками, песнями, танцами и, конечно, чудесами!

25 декабря, среда

Спектакль «Другая жизнь» 12+

Время: 12:00

Место: Концертный зал

Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Режиссер-постановщик – Роман Самгин (театр «Ленком Марка Захарова»). В ролях: Константин Юшкевич, Елена Яковлева.

29 декабря, воскресенье

Камерный оркестр Рязанской области. Симфония Нового года 12+

Время: 17:00

Место: Концертный зал

В преддверии Нового года хочется оставить невзгоды и обиды, окунуться в атмосферу праздника. Создать ощущение волшебства поможет нам Рязанский камерный оркестр, под управлением заслуженного работника культуры, профессора, дирижера Сергея Проскурина, который уже успел завоевать уважение и любовь в сердцах слушателей Рязани и Москвы.

31 декабря, вторник

Брызги шампанского. РГСО 6+

Время: 18:00

Место: Концертный зал

Праздничный концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.