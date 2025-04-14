Рязанская епархия рассказала об особенностях последней неделе поста

Наступила Страстная седмица, особое время в жизни христиан. До Пасхи остается меньше недели. В этот период Церковь вспоминает последние дни пребывания Господа на земле, а сами они называются Страстными или Великими по величию происходящих евангельских событий. В первой половине Страстной седмицы предписан строжайший пост. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Первые три дня Страстной седмицы посвящены воспоминанию последних притч и поучений Спасителя, сказанных им накануне страданий. Эти дни подготавливают христиан к достойному созерцанию и сердечному соучастию в крестных страданиях Спасителя. В этот период прочитывается вся Псалтирь и все Евангелие, исключая страстные отрывки, которые будут прочитаны накануне Великой пятницы.

Особенностью богослужения первых трёх дней Страстной седмицы является последнее в году совершение литургии Преждеосвященных Даров. Также они имеют общий тропарь — «Се Жених грядет в полунощи». Это песнопение напоминает евангельскую притчу «О десяти девах» в соединении с притчей «О верном слуге» (или хозяине дома). В эти дни положено прочитывать на богослужении всю Псалтирь, кроме 17-й кафизмы, читаемой на утрене Великой Субботы.

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Помимо этого, каждый из первых трех дней Страстной седмицы имеет свои особенности и посвящается особому воспоминанию, содержащемуся в песнопениях и евангельских чтениях на утрене и Литургии. В Великий понедельник воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, которого братья по зависти продали в рабство и который издревле почитается прообразом страданий Христа Спасителя. Также в этот день вспоминается евангельский повествование о проклятии бесплодной смоковницы и притча о злых виноградарях.

Также, помимо Евангельских чтений, в которых приводятся слова Христа о будущем всего мира и о Его втором пришествии, на Литургии этого дня читаются ветхозаветные отрывки, среди которых важное место занимает книга Иова. Почитаемый главным примером праведности, смирения и любви к Богу в Ветхом Завете, этот библейский герой своими страданиями во многом прообразовал страдания Христа.