Рязанская делегация работает на 14-м инвестиционном форуме AIM Congress

Рязанская делегация работает на 14-м ежегодном инвестиционном форуме AIM Congress. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.

На форуме работает стенд Рязанского региона. Запланированы встречи делегации с инвесторами и представителями торговых организаций. Ведется работа над развитием экономического сотрудничества с ОАЭ и привлечением инвестиций в Рязанскую область.

«На встрече с торговым представителем России в ОАЭ Андреем Терехиным обсудили поддержку компаний-экспортёров. С 2022 года доля эмиратов в общем объёме товарооборота Рязанской области выросла в несколько раз», — отметил Павел Малков.

Губернатор выступил на сессии, посвящённой будущему технологий БПЛА. Рязанская область активно участвует в создании отрасли беспилотных авиационных систем России. Инфраструктура региона включает тринадцать университетов, одиннадцать научно-исследовательских институтов и более ста технологических компаний со всей страны.

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Главные проекты в этой сфере: Аэрокосмическая инновационная долина и центр «ПРОТОС». В области применяют дроны для предупреждения лесных пожаров и обработки полей в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем планируется освоить и другие сферы, в том числе использовать беспилотники в здравоохранении.