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Рязанская делегация приняла участие в тематическом дне «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия»

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Фото: правительство Рязанской области
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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел тематический день «Инфраструктура и среда для жизни». В работе приняла участие рязанская делегация, в состав которой вошли вице-губернатор Артем Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артем Уворвихвост, представители министерства строительного комплекса.

Деловую программу тематического дня открыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На пленарном заседании «Инфраструктура и среда для жизни» он подробно остановился на реализации профильных нацпроектов, развитии строительной отрасли и ЖКХ, акцентировал внимание на восстановлении новых территорий. Зампред рассказал о комплексном обновлении инфраструктуры, формировании комфортной городской среды, сообщил о планах продлить программу «Семейная ипотека». «Инфраструктурное развитие страны – наша главная задача», – заявил Хуснуллин.

Рязанская делегация приняла активное участие в отраслевых мероприятиях. В рамках тематического дня прошли круглые столы и сессии, которые посвящены инфраструктурному развитию, созданию мастер-планов городов, благоустройству и развитию городской среды. Образовательная программа включает лекции, мастер-классы и дискуссии о поддержке волонтерских организаций и инициатив по развитию территорий.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артема Уворвихвоста, за последние пять лет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона благоустроено более 170 общественных территорий, почти 250 дворовых территорий в 25 муниципальных образованиях.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году субсидии получили семь муниципалитетов Рязанской области. Были введены в эксплуатацию девять объектов питьевого водоснабжения.

В 2024 году планируется ввести еще 28 объектов. Общий объем финансирования составит 270 млн рублей. Представители министерства строительного комплекса региона отметили тенденции развития отрасли. Существенный вклад в положительную динамику внесло жилищное строительство. В Рязанской области его объем, начиная с 2004 года, составил порядка 12 млн кв.м.

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