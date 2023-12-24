Рязанская делегация поздравила экипаж подшефной подводной лодки с Новым годом

В преддверии Нового года и Рождества официальная делегация администрации Рязани и Рязанской городской Думы посетила подшефную подводную лодку «Князь Олег», базирующуюся на Камчатке.

Делегация передала экипажу подарки и поздравления от жителей Рязани.

Шефские отношения между Рязанью и подводным флотом длятся уже четверть века. Экипаж атомного подводного крейсера «Князь Олег» является преемником атомного подводного крейсера «Рязань».

Соглашение о взаимодействии между администрацией Рязани и экипажем атомной подводной лодки «Князь Олег» было подписано в декабре 2021 года. С 1998 года Рязань шефствует над подводными лодками.

В честь 40-летия атомного подводного крейсера «Рязань» делегации из Рязани были переданы памятные медали и сувениры.