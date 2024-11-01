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Рязанская БСМП сообщила о фейке про деятельность клиники

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Алексей Самохин

БСМП Рязани на своей странице ВКонтакте сообщила о фейковой информации, появившейся в социальной сети. В сообщении отмечается, что цель такого «вброса» — очернить Больницу скорой медицинской помощи и главного врача Сергея Тарасенко.

По словам автора поста, ничего из приписываемого БСМП не соответствует действительности. Больница обеспечена медикаментами, продуктами питания для пациентов, никому из больных в медпомощи не отказывали.

Авторы фейка не указываются, отмечается только, что они были уволены из больницы.

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